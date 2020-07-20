Дети с ограничениями по здоровью смогут заниматься парусным спортом в Приамурье

ТАСС, 20 июля. Дети с ограниченными возможностями здоровья в Амурской области смогут приобщиться к адаптивному парусному спорту на средства, которые Фонд президентских грантов выделил проекту "Парусная семья". Более 1,6 млн рублей будут направлены на приобретение материалов и строительство детских парусных яхт, сообщил в понедельник ТАСС президент Федерации парусного спорта Благовещенска Виталий Затворницкий.

"Мы будем проводить занятия разной направленности, это и занятия адаптивным парусным спортом, и экскурсии, и тренинги. Дети с разными ограничениями здоровья смогут приобщиться к парусному спорту в зависимости от своих возможностей. Основная цель проекта "Парусная семья" - всестороннее развитие ребят, большая часть из которых живет в Благовещенском детском доме", - сказал Затворницкий.

Помимо общей физической подготовки, дети смогут обучиться ремонту и строительству спортивных яхт, которых не хватает для занятий со всеми желающими. Руководитель проекта отметил, что такая работа сформирует у подростков трудовые навыки и поможет наглядно изучить устройство парусной яхты.

Занятия начнутся после 20 августа, если эпидемическая обстановка в регионе не осложнится. В них будут участвовать не менее 90 ребят в возрасте от восьми до 17 лет. На двухместных парусных яхтах более старшие дети будут помогать младшим. В ближайшее время подростки приступят к дистанционным занятиям, улучшат общую физическую подготовку, после чего перейдут к тренировкам на воде. В следующем году команда проекта планирует организовать соревнования по адаптивному парусному спорту среди воспитанников социальных учреждений Амурской области.

"По опыту прошлого проекта "Парус без границ", который с 2018 года реализуется в Благовещенске при поддержке Фонда президентских грантов, дети, которые занимаются парусным спортом, улучшают учебу. У них появляется мотивация для занятий физической подготовкой. Есть и ребята, которые планируют поступление в морские учебные заведения", - отметил Затворницкий.

Во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года от Приамурья поучаствовали 40 проектов, десять из которых победили и получили грантовую поддержку. Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов.