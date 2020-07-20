Ученики из Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара победили в конкурсе "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Организаторы всероссийского конкурса для школьников "Мой первый бизнес" назвали 12 победителей проекта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Победителями финальной "Битвы проектов" и очередного конкурсного сезона стали три команды (12 школьников). Первое место заняла команда Polygonal People (Москва), второе место получила команда Gravity Lamp (Нижний Новгород), на третьем месте оказалась команда Redly (Краснодар)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что финальный этап проходил с 13 по 19 июля на официальной странице конкурса "ВКонтакте". В ходе заключительных состязаний участники защищали перед экспертами свои предпринимательские и социальные проекты.

"За спиной у наших конкурсантов немало испытаний: и онлайн-модуль, и бизнес-интенсив, и дистанционный образовательный курс, и вот теперь финальная "Битва проектов". Но самое главное - это решения, проекты, которые созданы [участниками] с нуля за это время. А их ни много ни мало больше 1,2 тыс., это на 20% больше прошлогоднего результата. Все, кто показал наилучшие результаты (12 победителей), получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Проект "Мой первый бизнес" стартовал в 2017 году. На первый сезон было подано 408 тыс. заявок. В 2018 году для участия зарегистрировалось уже более 675 тыс. человек, при этом заявки приходили из 53 стран. Победители конкурса могут рассчитывать на гранты, а также ценные призы. Третий конкурс стартовал в 2019 году, заявки на участие подали более 700 тыс. школьников.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.