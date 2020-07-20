РФПИ и Шереметьево запускают экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Международный аэропорт Шереметьево запускают пилотный для транспортной отрасли проект по экспресс-тестированию прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс"), сообщили в фонде.

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"Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров", - добавили там.

Как уточнила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, стоимость тестирования для пассажиров составит 2750 рублей.

Тестирование EMG будет доступно для всех категорий пассажиров с 20 июля 2020 года в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы), начиная с 27 июля - в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.

"Международный аэропорт Шереметьево стал первым в мире аэропортом, который позволяет сдать самый быстрый и точный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Организация услуги тестирования пассажиров является первым шагом к созданию аэропортов с чистыми от коронавируса зонами", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Возможность для пассажиров Шереметьево пройти тестирование на коронавирус и получить за 60 минут результат прямо в аэропорту, безусловно, станет востребованной услугой и является дополнительным шагом в нашей работе по обеспечению безопасности здоровья и повышению качества обслуживания", - добавил генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко.

Ранее в колонке для журнала Newsweek Дмитриев рассказал, что экспресс-диагностика на коронавирус в аэропортах позволит избежать убытков на триллионы долларов. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, в текущем году из-за пандемии мировая туристическая отрасль потеряет от $1,2 трлн до $3,3 трлн.