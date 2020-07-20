В Госавтоинспекции напомнили о правилах постановки на учет автомобилей из стран ЕАЭС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россияне, которые зарегистрировали автомобили в странах - членах ЕАЭС, после приезда в РФ должны в 10-дневный срок поставить автомобиль на учет в подразделениях Госавтоинспекции. За нарушение грозит административный штраф, сообщили ТАСС в ГУОБДД МВД России.

"Если транспортное средство зарегистрировано в другом государстве - члене ЕАЭС за гражданином России, имеющим постоянное место жительства только в РФ, требуется его регистрация в подразделениях Госавтоинспекции в 10-дневный срок на основании паспортов транспортных средств, выданных таможенными органами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отсутствие такой регистрации является административным правонарушением и влечет за собой штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении - в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

"Эти требования не распространяются на транспортные средства, участвующие в международном движении или ввезенные на территорию России на срок менее года. Транспортное средство считается находящимся в международном движении, если оно принадлежит лицу, имеющему место жительства вне этого государства, не зарегистрировано в этом государстве и ввезено в него на срок менее года", - сказали в Госавтоинспекции, пояснив, что гражданин России, управляющий транспортным средством, зарегистрированным в одной из стран - участниц ЕАЭС, не может считаться участником международного дорожного движения, если он не имеет постоянного места жительства в том государстве, где зарегистрировано данное транспортное средство.