В прибрежных зонах Анапы выявили нарушения этажности строительства

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/ Нарушения этажности застройки на прибрежных территориях выявили в Анапе, в прибрежную зону направлена комиссия для урегулирования ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 м, приоритет в этой зоне будет отдан строительству гостиниц и отелей.

"В 2018 году Решением Анапского городского суда в дюнах разрешено построить спортивную базу из шести блоков, при этом высота зданий не должна была превышать три этажа. Застройщик нарушил параметры - на сегодня возведено 10 объектов, из них шесть пятиэтажных и четыре четырехэтажных. На Джеметинском проспекте строится гостиница - по решению суда в три этажа, однако сейчас уже возводится четвертый. С 21 июля в Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с нарушением градостроительных норм уже ведутся судебные разбирательства, специальную комиссию возглавит вице-губернатор Василий Швец, в нее войдут представители общественных организаций и жители Анапы.

"Я считаю, местная власть не сработала, потому что не нашла баланса и не заняла принципиальную позицию в соблюдении градостроительных норм. Дюны - это визитная карточка Анапы, достояние края и страны. Такие здания не могут украшать эти места. У нас не останется якорных мест на анапском побережье. Вы дюны вытесняете бетоном и стеклом", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Ранее Кондратьев отмечал, что ограничить застройку необходимо, чтобы не превратить курортные города в "спальные районы" - за последние годы в них построено множество новых домов, в том числе многоэтажки-самострои. Учитывая возрастающий поток туристов и рост населения в прибрежных городах и поселках, также возникают проблемы из-за перегруженности инженерных сетей, загруженности дорог и нехватки мест в школах и детских садах.