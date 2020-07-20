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Власти Испании решили отменить военный парад по случаю Национального дня

По данным газеты El Pais, вместо шествия могут организовать более скромное мероприятие в королевском дворце в Мадриде

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Испании решило отменить традиционный военный парад по случаю Национального дня Испании, который был намечен на 12 октября. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

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По ее информации, решение властей страны связано с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместо шествия может быть организовано более скромное мероприятие в королевском дворце в Мадриде.

Ежегодно 12 октября в испанской столице проводится крупный военный парад, на котором присутствуют члены королевской семьи, правительства, представители региональных властей. Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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