Власти Испании решили отменить военный парад по случаю Национального дня

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Испании решило отменить традиционный военный парад по случаю Национального дня Испании, который был намечен на 12 октября. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais .

По ее информации, решение властей страны связано с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместо шествия может быть организовано более скромное мероприятие в королевском дворце в Мадриде.

Ежегодно 12 октября в испанской столице проводится крупный военный парад, на котором присутствуют члены королевской семьи, правительства, представители региональных властей. Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.