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Путин обязал ФСИН сообщать в регионы об освобождаемых заключенных с опасными болезнями

Правительству для этого предстоит утвердить отдельный перечень заболеваний из числа тех, что представляют общественную опасность

МОСКВА, 20 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает администрации исправительных учреждений информировать профильные органы власти субъектов РФ об освобождаемых заключенных, имеющих опасные для окружающих заболевания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь администрация исправительного учреждения обязана сообщать властям субъектов, где живут выходящие из колоний люди с заразными заболеваниями, все данные о них после освобождения для решения вопроса об оказании им медицинской помощи. Кроме того, правительству предстоит утвердить отдельный перечень заболеваний из числа тех, что представляют общественную опасность, поскольку, по мнению авторов проекта, не все такие болезни, входящие в уже имеющийся с 2004 года список, требуют передачи соответствующей информации.

По данным ФСИН на 1 октября 2019 года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержались 13 371 человек с активными формами туберкулеза и 50 340 человек с ВИЧ-инфекцией.

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