Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям некоторых категорий погибших военных

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на доплату к пенсии, которую получали отдельные категории военнослужащих и военных пенсионеров, после их смерти на членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

Доплаты к пенсиям, предусмотренные для этих категорий военных, после их смерти будут начисляться членам их семей к пенсии по случаю потери кормильца.