Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах начнутся в середине августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Научно-иследовательский институт (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа начнет клинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции, которая ранее успешно прошла испытания в Китае. Институт набирает первых 100 добровольцев, сообщили в понедельник на странице учреждения "ВКонтакте".

"Идет набор добровольцев в клиническое исследование вакцины от COVID-19 (III фаза). Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. Цель данного исследования - доказать эффективность на большой выборке добровольцев. Планируемое начало - середина августа", - говорится в сообщении.

Сейчас институт набирает первых 100 добровольцев для участия в исследовании. Участников исследования не будут госпитализировать, вакцинация будет однократной, но нужно приходить на контрольные обследования. Добровольцы получат компенсацию в размере 8 тыс. рублей.

В исследовании смогут принять участие мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, которые ранее не были заражены коронавирусом. На испытания не принимают участников с хроническими заболеваниями, гепатитами и ВИЧ, а также с аллергическими реакциями. Также к участию в исследовании не допускаются беременные, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, имеющие психические расстройства.

Ранее и. о. директора института Дмитрий Лиознов сообщал, что в августе НИИ начнет клинические исследования трех зарубежных вакцин, но не уточнил производителей. Кроме того, в институте сейчас ведутся доклинические исследования разработанной в НИИ вакцины от коронавируса.