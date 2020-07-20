Законопроект об открытом конкурсе по целевому обучению могут внести в Думу осенью

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Законопроект о возможности абитуриентов участвовать в открытом конкурсе и быть соискателем на целевое место в вузе на бесплатной основе будет доработан до конца лета и может быть внесен в Госдуму уже осенью, сообщила в понедельник вице-спикер Госдумы и автор инициативы Ирина Яровая ("Единая Россия").

"Мы договорились, что в течение недели доработаем законопроект с юридико-технической точки зрения. За летний период мною будет проведена дополнительная работа со всеми профильными министерствами, которая позволит выйти на качественную законодательную инициативу. Рассчитываю, что в осеннюю сессию мы сможем выйти на внесение и рассмотрение данного законопроекта", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Речь идет о том, чтобы сделать формат целевого обучения более доступным и конкурсным. Как отметила Яровая, законопроект уже поддержали в Минобрнауки, а также профильные комитеты Совфеда и Госдумы, представители работодателей, научного сообщества и регионов. "Мы предлагаем принципиально новый подход к высшему образованию, когда уже на этапе принятия решения о приеме в вуз абитуриент получает возможность участвовать в конкурсе по целевому набору на конкретные места, бесплатно учиться, выбрать регион, где хотел бы жить, место будущей работы с прохождением производственной практики и наставника", - подчеркнула Яровая.

Кроме того, по ее словам, работодатели получат возможность открыто заявлять свои запросы на отбор будущих специалистов, а вузы - новые важные критерии повышения конкуренции и качества обучения. В частности, Яровая предлагает на основе уже существующей системы проведения ЕГЭ, соответствующих региональных информационных систем создать платформу, на которую в открытом режиме работодатели, регионы, министерства смогут подавать заявки на необходимых специалистов, а также выпускники, которые хотят обучаться по целевому набору. Создание такой платформы позволит обеспечить прозрачную систему контроля за исполнением обязательств вузами, студентами и работодателями как в ходе процесса обучения, так и по завершении, уверена вице-спикер Госдумы.

"Кроме того, для увеличения количества целевых мест предлагаю, помимо существующего сегодня бюджетного целевого набора, ввести открытый и доступный всем целевой набор в вузы за счет частных инвестиций. Вопросы дополнительного образования и обучения в аспирантуре также найдут развитие в этой программе", - подчеркнула Яровая.