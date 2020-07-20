Жителей Пермского края обязали носить маски и перчатки в замкнутых пространствах

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае уточнил условия соблюдения масочного и перчаточного режима в регионе из-за роста распространения инфекции: жителям необходимо обязательно носить маски и перчатки при посещении замкнутых пространств и помещений массового скопления людей, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

"Оперштаб конкретизировал условия "масочного" и "перчаточного" режима в Пермском крае. В частности, жителям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции более 1,5 м", - говорится в сообщении.

Как говорится на сайте правительства, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физические лица в случае нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности могут быть оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели (ИП) - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица - от 100 до 300 тыс. рублей.

"Если нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то штраф составит уже для граждан от 15 до 50 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц в данном случае размер ответственности - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - отмечают власти.

За умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой тяжкие последствия (массовое заражение, гибель людей), предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Как поясняют в краевом Минздраве, в последнюю неделю ежесуточный прирост заразившихся превышает 80 человек, коэффициент распространения инфекции выше единицы, а на втором этапе снятия ограничений, на который регион перешел 1 июля, он должен быть 0,8. "Во многих территориях жители пренебрегают масочным режимом, что способствует быстрому распространению заболевания. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований позволит региону быстрее вернуться к нормальной жизни", - говорят в Минздраве.

В Пермском крае зафиксировано 5 069 случаев заражения коронавирусом, 87 за последние сутки. 3 956 человек выздоровели, 108 умерли.