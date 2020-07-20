В Вологодской области проводится проверка из-за массового мора рыбы в реке

ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Комёле в районе деревни Троицкое Грязовецкого района Вологодской области. Предварительно, это произошло после очищения навозохранилища местного сельхозпредприятия, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы областного правительства.

"Государственным инспектором в области охраны окружающей среды Вологодской области по Грязовецкому району установлено место сброса стоков, предположительно, навозсодержащих, в водный объект. Для определения загрязнения водного объекта отобраны пробы воды. Также Рыбинспекция отобрала погибшую рыбу, чтобы определить, отчего произошел замор", - привела пресс-служба слова начальника отдела государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Ирины Бойцовой.

По ее данным, о гибели рыбы в департамент сообщили местные жители. Предварительно, это случилось после того, как соседнее сельхозпредприятие очищало навозохранилище, шланги были брошены на рельеф местности, и стоки по естественному уклону стекали в реку.

Единственное сельхозпредприятие в районе происшествия, АО племзавод "Заря", является объектом федерального уровня надзора. После получения анализа воды материалы будут переданы Северное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер. Виновникам может грозить административная или даже уголовная ответственность.

По информации местных жителей из социальных сетей, мертвую рыбу, как крупную, так и мелкую, заметили около недели назад.