Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 721 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 721 187, увеличившись за последние трое суток на 57 539. Об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовав на своем портале обновленную с 17 июля статистику по заболеванию.

По информации ВОЗ, количество летальных исходов за последние 72 часа возросло на 780 - до 15 166. Число выздоровевших на континенте составило 382 тыс.

Больше всего инфицированных и умерших отмечены в ЮАР - 364 328 и 5 033 соответственно. В Египте зафиксировали 4 302 летальных исхода при 87 775 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 078 человек.

В странах южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (36 663 и 789) и Гана (27 667 и 148).