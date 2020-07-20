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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Тульской области не исключили второй волны коронавируса в регионе осенью 2020 года

По мнению губернатора, она может быть спровоцирована сезонным подъемом заболеваемости и увеличением туристического потока

ТУЛА, 20 июля. /ТАСС/. Пик заражения коронавирусом в Тульской области пройден, но не исключается вторая волна инфекции осенью 2020 года, сообщил в понедельник губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба региона.

"Губернатор особо отметил, что сейчас заболеваемость пошла на спад, пик пройден, но расслабляться нельзя. По-прежнему сохраняется риск второй волны пандемии осенью, который может быть спровоцирован общим сезонным подъемом заболеваемости. По словам главы региона, необходимо подготовиться к различным вариантам развития событий", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора на сайте облправительства.

Еще одним фактором возможного роста случаев заражения, по мнению губернатора, может стать возросший поток туристов в регион после снятия ряда ограничений. "Они посещают музеи-усадьбы, природные объекты. Все это может спровоцировать ухудшение эпидобстановки. И мы должны быть к этому готовы", - отметил Дюмин.

Губернатор поручил правительству области продлить работу штаба по борьбе с коронавирусом до конца 2020 года, обеспечить необходимый резерв мест в медучреждениях, сформировать перечень уже имеющихся госпиталей и больниц, где они могут быть открыты в случае необходимости. Сейчас в Тульской области, по данным пресс-службы, из 1 440 коек в инфекционных госпиталях свободны 710, есть необходимый запас лекарств для стационаров и амбулаторного лечения заразившихся.

По данным регионального оперативного штаба на 20 июля, лабораторно подтверждены 7 933 случая заражения коронавирусом, 43 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 6 469 человек, 186 умерли. "За прошедшую неделю число пациентов, госпитализированных с пневмонией, уменьшилось на 23%. Эта тенденция сохраняется уже пятую неделю. Коэффициент распространения тоже снизился и составляет 0,8", - отметили в пресс-службе со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта. Ранее сообщалось, что регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена, в том числе возобновили работу торговые центры и магазины независимо от площади, открылись библиотеки, музеи, музеи-заповедники, непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта. При этом продолжают действовать требования об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции в закрытых помещениях, а также запрет массовых мероприятий, за исключением деловых.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская областьПандемия коронавируса нового типа
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