На Ставрополье будут тестировать на коронавирус жителей, вернувшихся из других регионов

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Тестирование жителей Ставрополья, которые вернулись домой из других регионов, готовятся ввести в крае. Исследования будут проводиться за счет бюджета региона, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеосвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

"Глава края поручил проработать механизмы для тестирования на коронавирус для ставропольцев, возвращающихся из других регионов страны. Это исследование должно проводиться за счет средств краевого бюджета", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в первую очередь, необходимо проводить тестирование работающих с людьми сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы.

Глава края также прокомментировал зафиксированное за несколько прошедших дней увеличение числа заболевших в отдельных территориях края. "Все случаи проанализированы. В половине из них заболевание было связано с поездками за пределы Ставропольского края", - отмечается в сообщении.

По данным на 20 июля, опубликованным на странице губернатора в Instagram, коронавирусом на Ставрополье за сутки заразился 101 человек, всего 6 990 заразившихся, за все время выздоровел 4 481 человек, умерли 130. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,5 млн человек, более 606 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 777 486 случаев заражения, выздоровели 553 602 человека, умерли 12 427. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.