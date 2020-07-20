Правительство рассчитывает сократить объемы древесных отходов за счет экспорта пеллетов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает уменьшить на территории страны количество свалок с древесными отходами за счет стимулирования экспортных поставок пеллетов и брикетов, которые можно использовать в качестве биотоплива. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, в настоящее время имеется "существенный потенциал" в производстве пеллетов и биотоплива: общемировой спрос на древесное топливо составляет порядка 35 млн тонн в год. К 2030 году ожидается его увеличение - до 100 млн тонн в год. Россия является одной из ведущих стран - экспортеров такой продукции.

"Одна из мер поддержки этого направления уже реализуется Минпромторгом, который включил производство пеллетов и брикетов в свой приказ о субсидировании экспортных перевозок. Безусловно, это будет способствовать увеличению объемов их производства и позволит предприятиям задействовать древесные отходы и существенно уменьшить количество свалок в стране. По экспертным данным, в России ежегодно формируется более 25 млн кубометров неперерабатываемых древесных отходов", - цитирует пресс-служба слова Абрамченко по итогам ее рабочей поездки в Архангельскую область.

Вице-премьер подчеркнула, что такая поддержка будет способствовать безотходному производству в лесной сфере. "Уже обсуждаются предложения профильных ведомств по развитию отрасли и поддержке предприятий. В числе прочих - возможность льготного кредитования проектов переработки, расширение целевого финансирования проектов лесного комплекса Фондом развития промышленности, а также льготная модернизация парка перерабатывающего оборудования", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, вице-премьер также заявила о необходимости решения задач стимулирования спроса на отечественную лесную продукцию в нескольких направлениях. "Прежде всего в рамках экологического подхода мы рассматриваем меры стимулирования использования биоматериалов. Например, в качестве сырья - бумаги и картона для упаковки товаров. Меры стимулирования буквально на днях мы будем обсуждать на рабочей группе по подготовке концепции расширенной ответственности производителей (РОП)", - цитирует пресс-служба слова Абрамченко.

Лесной потенциал

Потенциал российских лесов в РФ используется крайне низко. "Лесной комплекс занимает 0,67% в структуре ВВП страны, при этом лесное хозяйство влияет на значительную часть ВВП - более 30% - и затрагивает многие отрасли экономики, например, добычу полезных ископаемых, строительство, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и другие. Доходы, поступающие в бюджет от лесного хозяйства, составили 144,7 млрд рублей за 2019 год", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

Абрамченко сообщила, что правительством РФ проводится работа по созданию единой стратегии развития лесной отрасли, в которой будут учтены "все мероприятия": от лесоустройства до глубокой переработки древесины и ее реализации, например, в современном деревянном домостроении.

"Виктория Абрамченко подчеркнула, что при лидерстве страны по общим запасам древесины крайне низко используется потенциал российских лесов. <..> По мнению вице-премьера, важнейшим направлением является обеспечение прозрачности оборота древесины на всех стадиях: начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до ее заготовки, переработки, доставки до конечного потребителя. Решение такой задачи должно лежать в плоскости коренной модернизации Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЛесЕГАИС)", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ходе совещания в Архангельской области Виктория Абрамченко предложила провести анализ устойчивости лесной отрасли. "Мы должны понять, как себя чувствует отрасль в постковидное время, определить зоны роста и те механизмы государственной поддержки, которые нужны предприятиям. Некоторые меры уже реализованы в рамках плана поддержки экономики. В перечень системообразующих организаций включено 1 335 компаний, 34 из которых относятся к лесопромышленному комплексу. Восемь системообразующих организаций уже получили льготные кредиты на пополнение оборотных средств на общую сумму 4,8 млрд рублей", - сказала вице-премьер.