Суд Петербурга арестовал участников пикета, перекрывших движение на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на 15 и 20 суток двоим участникам несогласованного пикета, которые перекрыли движение на Невском проспекте. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Евгения Мусина и Марины Кен за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Суд назначил наказание Мусину в виде административного ареста на срок 20 суток, Кен - 15 суток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 июля Мусин и Кен провели пикет, не согласованный с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. При этом, находясь на проезжей части Невского проспекта, нарушая правила дорожного движения, участники акции держали в руках баннер и создавали препятствия движению транспорта.

Отмечается, что своими действиями участники пикета нарушили п. 1-2 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга №390-70 от 21.06.2011 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в г. СПб". "В части определяющей минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими одиночное пикетирование, составляющее 50 м, так как данное расстояние между ними составляло менее 3 м, то есть своими действиями они осуществляли не пикетирование, проводимое одним участником, а пикетирование, проводимое совместно с находящимися с ними гражданами", - пояснили в суде.

Вину Мусин и Кен не признали.