Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 21 июля обсудит в первом чтении законопроект единороссов об особенностях регулирования дистанционной работы.

Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Законопроект выделяет три типа удаленной занятости: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная работа. Поправками закрепляется и право на неприкосновенность времени отдыха удаленных работников. Они могут не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Помимо этого, устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников.

Как ранее отмечал замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ко второму чтению положения законопроекта могут расширить до целого раздела в ТК РФ. При этом для дистанционных сотрудников может быть скорректирован перечень оснований для увольнения. К вопросам, не достаточно урегулированным в документе, парламентарий относил охрану труда, предоставление оборудования и компенсацию расходов. При этом предложения, высказанные в ходе обсуждения в регионах и не вошедшие в текст законопроекта, будут учтены в новом пакете поправок в трудовое законодательство, указывал депутат.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 16 июня единороссами во главе с председателями обеих палат Федерального собрания. В правительстве РФ поддержали ее с учетом ряда замечаний. Комиссия кабмина, в частности, выступила за уточнение понятийного аппарата и регламентацию последствий отказа сотрудника от перевода на временную дистанционную работу. Как неоднократно подчеркивали авторы законопроекта, ко второму чтению он претерпит значительные изменения, а в окончательной редакции документ планируется принять до конца года, чтобы он вступил в силу уже с 1 января.

Помимо этого, Госдума во вторник рассмотрит во втором - основном - чтении законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму - первую инициативу в развитие принятых поправок к Конституции РФ. Им предлагается уточнить, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не будет попадать делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами. Поправок ко второму чтению документа не поступило.