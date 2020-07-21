Около 2,7 тыс. туристов смогут бесплатно посмотреть Камчатку в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Программа социальных туров, участники которой могут отправиться в бесплатный тур по Камчатке, стартовала на полуострове, и в этом году воспользоваться такой возможностью смогут около 2,7 тыс. местных жителей. Впервые в категорию льготных граждан, имеющих право на участие в соцтурах, были включены сотрудники медучреждений, работающие с коронавирусом, сообщила ТАСС врио руководителя краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Лассаль во вторник.

"В этом году существенно увеличено финансирование программы социальных туров из средств краевого бюджета - с 4 до 14 млн рублей, так что у нас есть возможность пригласить в бесплатное путешествие по Камчатке этим летом около 2 700 человек. Первые туры уже состоялись в минувшие выходные: туристы отправились на морскую прогулку к острову Старичков. Конечно, такие путешествия пользуются огромной популярностью у наших жителей - многие из них по разным причинам никогда не выезжали за пределы Петропавловска-Камчатского, поэтому с удовольствием пользуются представленной возможностью. В этом году впервые в категорию "льготников" попали и сотрудники медучреждений, работающих с коронавирусом - они также могут отправиться в бесплатный тур по полуострову", - сказала Лассаль.

Она добавила, что социальные туры проводят на Камчатке уже более десяти лет. Бесплатные экскурсии организуют для школьников и студентов, победивших в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, а также для детей-сирот, талантливой молодежи, многодетных семей, людей с ограниченными физическими возможностями и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году участники социальных туров смогут посетить основные достопримечательности полуострова - Долину гейзеров, Курильское озеро, Авачинский, Горелый, Мутновский вулканы, отправиться на конные прогулки, побывать в национальных стойбищах.