В МВД сообщили о сокращении контрабандных поставок наркотиков в Россию в период пандемии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов отметил снижение контрабанды наркотических веществ в Россию во время пандемии и связанной с нею самоизоляцией. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном 21 июля.

"Распространение вируса и последовавшее за этим введение властями большинства государств мира жестких карантинных мер, предусматривающих частичное или полное перекрытие границ, ограничение на перемещение людей, грузов, несомненно, оказали влияние и на ситуацию с незаконным оборотом наркотиков. В январе - мае 2020 года отмечено сокращение контрабандных поставок наркотических средств. В то же время увеличились изъятия марихуаны, чему способствует наличие собственной сырьевой базы (значительных площадей произрастания дикорастущей конопли)", - отметил Храпов, отвечая на вопрос о влиянии самоизоляции на уровень распространения наркотиков в стране.

По его словам, одновременно увеличилась доля изъятых синтетических наркотиков. Это связано с внутренним производством для изготовления прекурсоров, а также почти полной независимостью местных наркопроизводителей от поставок прекурсоров из других стран.

Храпов также отметил, что количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IТ-технологий, во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса выросло на 74%.

Кроме того, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ сообщил, что работа подразделений наркоконтроля была переориентирована на использование в более широком формате интернет-ресурса и цифровых платформ. "В условиях дистанционного режима увеличился охват молодежной аудитории на фоне роста ее активности в интернете и социальных сетях", - добавил он.

В конце июня в МВД РФ сообщили, что усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию РФ наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны. В первом квартале органами внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.