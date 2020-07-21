Актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию и намерен посетить Байкал

УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал прилетел в Республику Бурятия, где в течение недели планирует посетить Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ. В планах у знаменитого гостя - посещение центра буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинского дацана, где он намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе", - говорится в сообщении.

Актер хотел бы побывать и на острове Ольхон - единственном населенном острове Байкала. Ольхон считается географическим, историческим и сакральным центром Байкала.