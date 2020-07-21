Правозащитники подали в суд на администрацию Трампа за возвращение в тюрьму Майкла Коэна

ТАСС, 21 июля. Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с повторным переводом в тюрьму из-под домашнего ареста бывшего юриста лидера Белого дома Майкла Коэна вскоре после того, как он объявил о намерении опубликовать мемуары. Об этом говорится в размещенном во вторник сообщении союза в Twitter.

"Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве возмездия за его планы опубликовать книгу, которая должна содержать критику в отношении Трампа. Мы защитим первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова - прим. ТАСС) от правительственной цензуры, как уже делали неоднократно на протяжении века", - говорится в сообщении.

Ранее ACLU обратилась с петицией к генеральному прокурору США Уильяму Барру с призывом освободить Коэна.

Майкл Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Из-за пандемии коронавируса в мае Коэн был переведен под домашний арест, однако 9 июля он был снова отправлен в тюрьму. Как заявили в Бюро тюрем, он отказался соблюдать условия домашнего ареста. По словам адвоката Коэна Лэнни Дэвиса, от его клиента потребовали не общаться с журналистами и не публиковать книг до завершения срока наказания. Перевод из-под домашнего ареста под стражу последовал через несколько дней после того, как Коэн в Twitter сообщил о намерении в конце сентября опубликовать книгу, где расскажет о годах работы с Трампом.