Разработчик китайской вакцины против коронавируса рассказал о результатах испытаний

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Более 500 человек приняли участие во второй фазе клинических испытаний китайской рекомбинантной вакцины на основе аденовирусного вектора. Согласно результатам исследования, опубликованным в британском медицинском журнале The Lancet, вакцина против коронавируса безопасна и вызывает значительный иммунный ответ у добровольцев.

"В период с 11 по 16 апреля 2020 года было набрано 603 добровольца, из которых было выбрано 503 участника испытаний (50% - мужчины, средний возраст испытуемых 39,7 лет)", - говорится в документе. Как уточняется, около 65% - в возрасте от 18 до 44 лет, порядка 25% - от 45 до 54 лет, остальные - старше 55 лет. "Рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV безопасна и вызывает значительный иммунный ответ у большинства пациентов после однократной вакцинации", - отмечается в публикации.

Как заявила руководитель группы разработчиков вакцины, генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК), академик Чэнь Вэй, "наличие среди добровольцев лиц старше 55 лет было особенно важным при клинических испытаниях вакцины. "Это связано с тем, что пожилые люди сталкиваются с высоким риском заболевания в тяжелой форме или рисками летального исхода", - приводит ее слова агентство "Синьхуа".

Цель второй фазы клинических испытаний заключалась в оценке безопасности и иммуногенности вакцины, говорится в докладе. Испытания проводились рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной: добровольцы были распределены на несколько групп случайным образом и имели равную возможность получить как вакцину, так и препарат сравнения (плацебо). Двойное слепое исследование предполагает, что ни исследователь, ни доброволец не знал, в какую именно группу попал испытуемый при случайной выборке, и какой именно препарат он получает.

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний рекомбинантной вакцины на основе аденовирусного вектора, которая стала первой в стране вакциной от заболевания, вызываемого коронавирусом. 11 апреля ученые приступили ко второй фазе клинических испытаний.