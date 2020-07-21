Новый глава Хабаровского края начал работу со знакомства с эпидемиологической ситуацией

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Первым шагом в работе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в новом для него регионе стало знакомство с ситуацией по коронавирусу, сразу после своего представления во вторник он заслушал доклад министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько по этой теме, сообщили ТАСС в правительстве края.

"[Александр] Витько представил доклад о ситуации с коронавирусом", - сказали в правительстве региона.

Ситуация с коронавирусом

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании оперативного штаба в понедельник сообщила, что недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений он составлял 1,7%. По данным на 20 июля, всего в Хабаровском крае нарастающим итогом заболели 6 088 человек. Показатель заболеваемости составил 462,7 на 100 тысяч населения. В ДФО эта цифра - 408,3, а по России - 525,8.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,5 млн человек, более 606 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 777 486 случаев заражения, выздоровели 553 602 человека, умерли 12 427. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.