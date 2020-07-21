Поисковики из Татарстана приступили к поискам бомбардировщика Пе-2 в озере под Мурманском

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Группа специалистов региональной общественной молодежной организации "Объединение "Отечество" Республики Татарстан совместно с поисковиками Мурманской области приступили к поискам обломков самолета Пе-2 времен Великой Отечественной войны и останков летчиков на озере Среднее Ваенгское рядом с Североморском в Мурманской области. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель поискового отряда "Ваенга", начальник отдела регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Эдуард Миронов.

"В районе озера Среднее Ваенгское на территории ЗАТО Североморск стартовала экспедиция региональной общественной молодежной организации "Объединение "Отечество" Республики Татарстан. Работы проводятся по подъему со дна озера обломков самолета Пе-2 и останков членов экипажа, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Вместе с ребятами из Казани работают наши мурманские поисковики из регионального центра поддержки добровольческих и молодежных инициатив, североморского поискового отряда "Ваенга", отряда "Икар" из ЗАТО Заозерск, водолазные специалисты мурманского дайвинг-клуба "Морской охотник", - сказал Миронов.

Он добавил, что эта экспедиция внесена в план работы Поискового движения России, утвержденный министерством обороны и председателем Поискового движения России и проходит в рамках проекта "Крылья Татарстана", цель которого - восстановить самолет Пе-2 и разместить его в музее республики. "В России есть только две модели Пе-2, один, знаю, в Монино стоит, но это так называемый новодел, самолеты собраны не из оригинальных частей. А так как в Казани в годы войны был завод, который выпустил более 13 тыс. этих самолетов Пе-2 и ни одного не сохранилось, родилась такая идея - найти и восстановить хоть один оригинальный самолет. И вот они с 2018 года, когда впервые были обнаружены обломки Пе-2 в нашем озере, работают над этой идеей", - рассказал Миронов.

По словам Миронова, это четвертая по счету экспедиция, на берегу озера Среднее Ваенгское под Североморском вновь разбит палаточный лагерь. В ближайшие две недели поисковики и водолазы должны обследовать дно и извлечь находки. "Ввиду того, что самолет лежит на большой глубине - это порядка 19 м - и очень большой слой ила, от 1 м до 1,5 м, - водолазы будут погружаться со всеми средствами подстраховки с использованием двух катамаранов, которые привезли с собой, работы будут вести с помощью помпы. Надеемся, что такая серьезная подготовка позволит нам успешно провести экспедицию", - подвел итог руководитель отряда "Ваенга".

По данным поисковиков, самолет Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота разбился 14 августа 1942 года. В боевом донесении, которое хранится в Центральном архиве Военно-Морского флота, говорится, что при учебном бомбометании самолет загорелся в воздухе и упал в озеро, экипаж погиб.

В состав экипажа погибшего бомбардировщика входили: командир - капитан Георгий Щербинин, штурман - старший лейтенант Исаак (Игорь) Зильберг, начальник связи - младший лейтенант Леонид Пластинин. В ходе предыдущих экспедиций были обнаружены останки членов экипажа, их личные вещи, планшет, части летной куртки. Все установленные летчики похоронены осенью 2018 года на воинском кладбище на главной базе Северного флота в Североморске.