Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,95

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России во вторник опустился на 0,01, до отметки 0,95. В Москве этот показатель составил ровно единицу, а в среднем по стране он не превышает этой отметки с 15 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения заболевания меньше 1. Это Санкт-Петербург (0,79), Свердловская область (0,83), Воронежская область (0,9), Подмосковье (0,91), Ханты-Мансийский автономный округ (0,93), Нижегородская и Иркутская области (0,94) и Красноярский край (0,97). В Ростовской области, где в последние дни выявляют более ста заболевших в сутки, этот показатель держится выше единицы уже 10 дней и во вторник составил 1,13.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.