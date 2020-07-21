Кириенко заявил, что РФ в условиях пандемии продемонстрировала моральное лидерство в мире

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская Федерация в условиях пандемии коронавируса продемонстрировала свое моральное лидерство в мире. Такое мнение высказал во вторник первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии программы для городских управленцев в Сколково.

"Я убежден, что в период борьбы с пандемией Россия продемонстрировала в первую очередь моральное, морально-нравственное лидерство", - заявил он.

В первую очередь, по мнению Кириенко, оно заключается "в стратегической цели, которую на старте поставил президент России", - спасение жизни людей.

Он пояснил, что, по сути, в мире были "две страны, которые не метались из стороны в сторону: что спасаем - людей или экономику". "Это Швеция, которая сказала, что спасаем экономику, люди сами как-нибудь выберутся, и Россия, где президент сказал, что ничего важнее жизни граждан для нас нет, мы спасаем жизни, это главный критерий", - напомнил Кириенко. "Это принципиально, это ценностная вещь", - уверен представитель кремлевской администрации.

Во-вторых, обратил он внимание, в сложной ситуации россияне "не разбежались каждый по своей норке, общество сплотилось, консолидировалось, подставило плечо". "У нас никогда не было такого количества людей, которые участвовали бы в волонтерских проектах", - констатировал Кириенко, отметив также роль в этом бизнеса, НКО.