Подозреваемым в спонсировании терроризма запретят участвовать в религиозных группах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности лицам, подозреваемым в финансировании терроризма. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициативой также запрещается быть руководителем, участником религиозной группы иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в РФ, а также лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

"Законопроект предусматривает установление запрета для лиц определенных категорий... быть руководителем, участником религиозной группы по аналогии с запретом, установленным для лиц данных категорий быть учредителями, участниками религиозных организаций", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство обосновывает введение такого запрета "необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Оно должно рассматриваться в качестве "превентивной меры управления рисками вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма", считают авторы инициативы.

По мнению кабмина, изменения позволят не допустить участие в деятельности религиозных организаций "священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию".

Согласно действующему законодательству, религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и образования юридического лица. В религиозную группу входят граждане РФ, а также иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие на территории России.