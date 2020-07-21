Кириенко призвал городских управленцев активно применять конкурсы для отбора кадров

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости активного применения конкурсных процедур для подбора кадров в органы власти в регионах.

"Просьба у меня заключается в том, чтобы такой же принцип открытости отбора, открытости в обсуждении программ развития, подбора людей, обучения - то, что для вас сейчас делается ВЭБом и фондом "Сколково" на уровне страны, - принципиально важно, чтобы это продолжалось на уровне регионов", - сказал Кириенко во вторник, обращаясь к слушателям первого потока программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России.

При этом он добавил, что опыт управления муниципальным образованием является "важнейшей компетентностной характеристикой, которая необходима для человека, чтобы возглавлять регион, входить в правительство РФ".

ВЭБ.РФ и бизнес-школа "Сколково" запустили проект по подготовке управленческих кадров для крупнейших городов России. В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев. В первый поток программы заявлены команды из 30 российских городов.