Во Владимирской области вернули запрет на проведение массовых спортивных мероприятий

ВЛАДИМИР, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил подписанное им 16 июля разрешение на проведение массовых спортивных мероприятий численностью 1,5 тыс. человек. Как пояснили ТАСС в администрации региона, власти и санитарные врачи признали предыдущее решение преждевременным.

"После консультаций с Роспотребнадзором по Владимирской области администрация признала преждевременным разрешение на проведение массовых спорт мероприятий", - прокомментировали в администрации Владимирской области решение главы региона.

Как сообщалось, 16 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, временно разрешающий проведение массовых спортивных мероприятий на открытой местности с численностью участников не более 1,5 тыс. человек. 17-19 июля в Суздале прошли крупные соревнования по бегу по пересеченной местности RZD Golden Ring Ultra-Trail 100. Документ о запрете на проведение массовых мероприятий подписан 20 июля.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 21 июля во Владимирской области зарегистрировали 5298 случаев заболевания, 4675 пациентов выздоровели, 113 человек умерли. Регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.