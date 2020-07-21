СМИ: Лондонский Тауэр впервые за 500 лет увольняет стражей из-за финансовых проблем

ТАСС, 21 июля. Лондонский Тауэр в первый раз за более чем 500 лет решил уволить часть своих стражей (бифитеров) в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Согласно заявлению организации Historic Royal Palaces (HRP), управляющей этой исторической крепостью на северном берегу Темзы, из-за отсутствия средств у нее нет иного выхода, кроме как сократить штат, насчитывающий 37 стражей, сообщает во вторник газета Evening Standard .

Им предложено уволиться по сокращению с получением выходного пособия, двое бифитеров уже подали заявления об уходе. Предыдущее сокращение в Тауэре, по данным издания, было отмечено в 1485 году при правлении первого короля из династии Тюдоров - Генриха VII (1457-1509). "Закрытие достопримечательностей для туристов почти на четыре месяца нанесло сокрушительный удар по нашим финансам, и у нас просто нет другого выбора, кроме как снизить наши расходы на заработную плату", - признал исполнительный директор HRP Джон Барнс.

На протяжении веков стражи следили за заключенными и охраняли драгоценности и регалии королевской семьи. Однако по прошествии времени их обязанности стали чисто церемониальными. Они, в частности, выполняют функции экскурсоводов.

Тауэр вновь открылся для посетителей 10 июля, но с учетом социального дистанцирования и других правил безопасности крепость ежедневно посещают менее тысячи гостей.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего по числу летальных исходов. По сведениям Минздрава, в королевстве заразились свыше 295 тыс. человек, из которых более 45 тыс. умерли.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. 4 июля стартовал третий, самый масштабный этап снятия карантина: принимать посетителей начали рестораны, кафе и пабы, возобновили работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи. С 13 июля в стране заработали салоны красоты, а с 25 июля заработают фитнес-клубы и бассейны.