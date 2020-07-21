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Пандемия коронавируса нового типа

В Иране зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

В стране за сутки от инфекции умерли 229 человек

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране возросло за сутки на 229 и превысило 14,6 тыс. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.

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"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2 625, общее число заразившихся достигло 278 827", - приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 229 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 14 634".

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ИранПандемия коронавируса нового типа
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