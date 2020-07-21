В Иране зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране возросло за сутки на 229 и превысило 14,6 тыс. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.