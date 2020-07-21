Власти Таиланда продлят визовую амнистию застрявшим иностранцам до 26 сентября

БАНГКОК, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Таиланда одобрило третье автоматическое продление нескольких категорий виз иностранцам, продолжающим находиться в королевстве из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранкун.

"Автоматическое продление срока пребывания [иностранцев] в королевстве, которое истекает 31 июля, продлится до 26 сентября", - сказала она. Тайсаранкун добавила, что на тот же срок приостанавливается обязательное предоставление иностранцами 90-дневной отчетности с подтверждением адреса проживания.

Данная мера должна помочь путешественникам, оказавшимся в затруднительном положении в Таиланде из-за введенных в результате пандемии коронавируса ограничений на поездки, легально находиться на территории страны. Предполагается, что документ вступит в силу, как только будет опубликован в правительственной Royal Thai Government Gazette.

8 апреля власти Таиланда автоматически продлили людям, въехавшим в королевство по визам, визам по прибытии или штампам, у которых срок действия разрешения на пребывание закончился 26 марта, легальное нахождение в стране до 30 апреля. Позже визовая амнистия была продлена сразу на три месяца - до 31 июля.

Кроме того, иностранцам с резидентскими визами, которые обычно проживают в Таиланде, но не могут вернуться в королевство из-за коронавируса, разрешили продлить срок их обязательного возвращения до тех пор, пока пандемия не завершится.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,2 тыс., вылечились более 3 тыс. человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.