Работу ТЦ в Петербурге планируется разрешить с 27 июля, но с ограничениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга с 27 июля планирует снять ограничения на работу торговых центров, однако на первом этапе в них не будут доступны кинотеатры, ресторанные дворики, развлекательные площадки, а также раздевалки в магазинах одежды. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Евгений Елин.

"С 27 июля планируется разрешить работу торговых центров, но с ограничениями. Пока в них не будут доступны кинотеатры, ресторанные дворики, развлекательные площадки и раздевалки в магазинах одежды. Соответствующее предложение мы вынесем на обсуждение с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - сказал Елин.

Городское правительство находится в постоянном и продуктивном контакте с управлением службы по Санкт-Петербургу в части поэтапного снятия ограничительных мер, добавил вице-губернатор. "Мы ведем совместную работу по поиску взаимоприемлемого варианта по достижению баланса в обеспечении безопасности жителей города и сохранении бизнеса. Нам предстоит продемонстрировать коллегам из Роспотребнадзора готовность к внедрению необходимых противоэпидемиологических мер в случае снятия оставшихся ограничений в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - отметил собеседник агентства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил во вторник чиновникам на заседании городского правительства решить вопрос с Роспотребнадзором об открытии с 27 июля ресторанов и торговых центров.

В середине июня представители около 40 торговых центров и торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга направили коллективное обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в управление службы по Санкт-Петербургу, в котором попросили ускорить снятие ограничений на их работу, введенных в марте для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В июле представители 30 крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга направили коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии по снятию ограничений на их работу, отмечая, что объекты оборудованы современными системами вентиляции и обеззараживания воздуха, централизованной организацией, а также площадями для рассредоточения посетителей и могут обеспечить их безопасность. Подписи под документом поставили руководители и представители таких крупных ТЦ и ТРК города, как "Галерея", "Лето", "Заневский каскад", "Атмосфера", "Варшавский экспресс", "Охта Молл", "Жемчужная Плаза", "Европолис" и другие. Руководители и сотрудники торговых центров также неоднократно заявляли об этой проблеме через социальные сети.

Открытие заведений общественного питания

Также с 27 июля в Санкт-Петербурге планируется снять ограничения на работу заведений общественного питания, рассказал журналистам Елин. Соответствующее постановление городского правительства уже готовится.

Летние террасы ресторанов и кафе работают в Санкт-Петербурге с 29 июня. Разрешение на их размещение выдается по упрощенной схеме - в пятидневный срок. Это сделано в целях поддержания одной из наиболее пострадавших отраслей в условиях противоэпидемических ограничений. По данным на 14 июля городской комитет имущественных отношений выдал разрешение примерно 500 заведениям общественного питания на размещение летних террас по упрощенной системе, всего поступило 1,2 тыс. заявок.

Основная причина, по которой комитет отказывает в выдаче разрешения - нахождение прилегающей территории в частной собственности или в собственности жильцов многоквартирного дома.

По последним данным, в Петербурге выявили 29 730 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 22 518 человек, умерли 1 834.