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Генпрокурор России поручил проверить безопасность аттракционов и частных зоопарков

В ведомстве отметили, что нарушения законодательства нередко становятся причиной несчастных случаев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов провести проверки безопасности аттракционов и частных зоопарков. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Там отметили, что летом значительно возрастает спрос на аттракционы и посещение зоопарков, зоотеатров, зоосадов, в первую очередь их посещают дети. "Однако, как показывает практика прокурорского надзора, в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев", - отметили в ведомстве.

В связи с этим генпрокурор России поручил прокурорам организовать проверки законности деятельности аттракционов и частных зоопарков, дать оценку обеспечению безопасности посетителей, полноте реализации органами власти полномочий по осуществлению государственного надзора в этих областях. При выявлении нарушений должны быть приняты исчерпывающие меры реагирования, в том числе направление материалов для проведения доследственных проверок, добавили в Генпрокуратуре.

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