Медведев считает не до конца справедливым распределение пособий среди всех слоев населения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пособия и социальные выплаты было бы справедливо распространять только на действительно нуждающихся в них людей. Такое мнение высказал во вторник председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап".

"Равенство - это хорошо, но, наверное, еще важнее справедливость. Когда пособия равным слоем распределяются среди всех слоев населения, это действительно применение равного масштаба? Да, равного масштаба. Это справедливо? Это не до конца справедливо", - сказал Медведев.

Он отметил, что для кого-то соответствующие деньги могут быть значительны, а для других людей эти пособия являются совсем небольшими. "И задача качественного государственного управления - сделать так, чтобы деньги доходили именно нуждающимся людям", - сказал председатель "Единой России".

Он, однако, отметил, что "это проще сказать, чем сделать", так как критерии нуждаемости - очень сложное понятие, а прожиточный уровень различается в разных регионах. "Нам нужно обязательно заняться более предметно определением самой нуждаемости и адресности в оказании такой поддержки, и тогда она может быть эффективной", - сказал зампред СБ РФ. Он предложил включить этот вопрос в предвыборную программу "Единой России", зафиксировав в ней, в частности, основные принципы критериев нуждаемости.

Медведев также отметил, что в России имеются статистические возможности, используется система больших данных и "весьма скрупулезно налажен" учет доходов граждан. "Все это дает возможность выработать такую схему предоставления пособий, выплат нуждающимся людям, которая действительно будет гораздо более справедливой, когда в число получателей попадут именно те, кто действительно эти деньги должен получить, чтобы свести концы с концами", - заключил председатель "Единой России".