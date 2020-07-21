Пензенская область перешла к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса

ПЕНЗА, 21 июля. /ТАСС/. Пензенская область с 21 июля перешла к третьему этапу снятия ограничений, введенных в регионе связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, документ размещен на сайте правительства региона.

"С 21 июля 2020 года осуществить переход на третий этап снятия ограничений: возобновить работу <...> предприятий торговли и сферы услуг - без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта", - отмечается в документе.

На третьем этапе возобновляются все спортивные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

В Пензенской области, по данным на 21 июля, подтверждено 6 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 293 человека выписаны после выздоровления, 74 пациента умерли.