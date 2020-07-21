Россияне смогут получать услуги в рамках социального заказа при помощи сертификата

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россияне смогут получать часть услуг в рамках механизма социального заказа с помощью сертификатов и самостоятельно выбирать организацию для оказания той или иной услуги, сообщает Минфин РФ.

"Вступил в силу подготовленный Минфином России пакет законов о социальном заказе, направленный на повышение качества оказания государственных услуг в социальной сфере (здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физкультура, спорт и туризм). Одной из новаций стал социальный сертификат, который дает право гражданам самостоятельно выбрать организации, оказывающие те или иные услуги", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, граждане смогут получать часть услуг с помощью сертификатов и самостоятельно выбирать организацию для оказания той или иной услуги. "Например, сертификат в сфере социального обслуживания, предоставляемый гражданам - получателям социальных услуг, позволит им самостоятельно выбрать организацию, предоставляющую им ту или иную услугу включенную в индивидуальную программу (социальный сертификат)", - говорится в сообщении.

"Граждане могут получать сертификаты, дающие право бесплатно получать услуги в любом учреждении, государственной или негосударственной организации, или отказаться от сертификата и получать услугу как раньше только в государственном учреждении. Сертификат может включать объем услуг, который рассчитывается в натуральном выражении. Выдает сертификат орган, который занимается организацией оказания этих услуг. Например, местный служба занятости, которая организует обучение и переобучение безработных", - отмечает министерство.

По словам замглавы министерства Андрея Лаврова, слова которого приводятся в сообщении, власти на местах смогут формировать госзаказ на социальные услуги и использовать новые инструменты для организации их оказания, работая как с собственными учреждениями, так и с негосударственными организациями. "При использовании сертификата у потребителя появится выбор и, как следствие станет лучше качество и увеличится доступность бюджетных услуг. Использование предусмотренного законом конкурса и сертификатов для негосударственных исполнителей сделает проще и понятнее работу с государственным сектором", - сказал Лавров.

Закон о социальном заказе будет действовать с 1 сентября 2020 года по 1 января 2025 года на территории регионов, которые определит правительство.