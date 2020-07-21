Дума приняла во II чтении законопроект о получении данных о болезнях подростков родителями

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором чтении законопроект о предоставлении родителям права получать от врачей информацию о состоянии здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в ноябре 2019 года. Поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Законопроект дает право законным представителям получать информацию о состоянии здоровья их детей, которые уже достигли возраста дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, но еще не приобрели дееспособность в полном объеме. Таким правом родители и законные представители смогут пользоваться, пока их дети не достигнут совершеннолетия. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей.

Как отмечали авторы инициативы, сегодня закон не дает родителям и законным представителям доступ к информации о здоровье их детей старше 15 лет. Таким образом, у родителей нет возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей. Между тем авторы законопроекта отмечают, что подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, употребление алкоголя, курение, токсикомания, наркомания). Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, но и не соответствует интересам несовершеннолетних, говорится в пояснительной записке к законопроекту.