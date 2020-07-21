Дума повысила штрафы за продажу табака, снюса и насвая несовершеннолетним

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о существенном усилении административной ответственности за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним.

Согласно тексту, оптовая или розничная продажа насвая и снюса теперь влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству была одобрена поправка, согласно которой продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий влечет за собой штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Сейчас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены более мягкие санкции. Штраф для граждан за продажу насвая и снюса составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Продажа табачной продукции несовершеннолетнему на данный момент влечет штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 150 тыс. рублей для юридических лиц. Так как верхняя планка штрафов за продажу насвая и снюса еще редакцией первого чтения повышалась до 150 тыс. рублей, максимальный штраф за продажу табака несовершеннолетним также был кратно увеличен.

Насвай изготавливается в кустарных условиях, преимущественно в среднеазиатских республиках. Основными компонентами насвая являются мелко измельченные листья табака и гашеная известь. Официально он не включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, при этом его оптовая и розничная продажа запрещена. Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина, его продажа в России запрещена с 2015 года.