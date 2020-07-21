Врио главы Хабаровского края проанализирует ситуацию с распространением COVID-19 в регионе

ТАСС, 21 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил во вторник во время первой пресс-конференции в новой должности, что проанализирует ситуацию с распространением коронавируса в регионе и уже после этого примет решение о мерах по сдерживанию пандемии.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер вырос в десять раз - он составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений составлял 1,7%

"Рано говорить сразу. Знаю, что Роспотребнадзор волнуется, некоторые рекомендации в адрес правительства высказывает, и в мой адрес, - сказал Дегтярев. - Будем в ближайшие дни анализировать. Ничего анонсировать или, наоборот, говорить, что не будет никаких мер не буду, потому что ситуация меняется каждый день. Только после доклада руководителей Минздрава, Роспотребнадзора, включая федеральный. И я бы не стал ничего прогнозировать".

Дегтярев ранее во вторник по прилету в Хабаровск сообщил, что опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, есть тревожные сигналы и опасения, что обстановка с новым заболеванием в Хабаровском крае может ухудшиться. Он призвал жителей региона соблюдать социальную дистанцию.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

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