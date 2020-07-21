Полиция привлекла к административной ответственности устроивших танцы на МКАД

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столичная полиция составила ряд административных протоколов, в том числе за нарушение общественного порядка, на задержанных после видео с танцами, устроенными на МКАД. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены и задержаны лица, допустившие правонарушения. Они были доставлены в территориальные отделы внутренних дел Северного административного округа столицы. В отношении задержанных был составлен ряд административных материалов за нарушения в области безопасности дорожного движения, в том числе за остановку транспортных средств на автомагистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в дорожном движении, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, с последующим изъятием государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сотрудниками отделов МВД России по районам Левобережный и Ховрино в отношении задержанных за нарушение общественного порядка были составлены административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Данные материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция проверяет видео, где несколько человек на 75-м км МКАД перекрыли движение и начали танцевать.