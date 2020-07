В Исландии запустили сайт для желающих покричать в поле

Туристическая организация Promote Iceland запустила сайт для желающих покричать в Исландии. На портале Looks like you need Iceland жителям любой точки планеты предлагается записать звук своего крика, а потом проиграть его на полях страны через специально установленные там колонки.

Помимо этого, можно послушать, как кричат другие пользователи сайта.

"Вы многое пережили. Хотите найти идеальное место, чтобы выпустить пар? Похоже, вы нуждаетесь в Исландии," - говорится в ролике, посвященном проекту.

Этот сайт является рекламной кампанией, цель которой - привлечь внимание туристов к стране. Как отметили в Promote Iceland, таким образом люди увидят, что в Исландии можно относительно безопасно путешествовать и увидеть "прекрасную природу без толп".