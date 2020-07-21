Регулятор в Латвии начал процедуру ограничения вещания телеканала "Россия-РТР"

РИГА, 21 июля. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник принял решение начать процедуру ограничения телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране.

"Констатировав разжигание ненависти в передаче "60 секунд" на телеканале "Россия-РТР", который зарегистрирован в Швеции, НСЭСМИ начал процедуру ограничения программы", - указывает совет.

Претензии ведомства вызвала передача, показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению НСЭСМИ, слова ведущей программы Ольги Скабеевой и участников можно расценить как разжигание ненависти. "Во время дискуссии Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом. Представитель Украины указал, что Россия ждет развала Украины, чтобы ее можно было бы завоевать. Во время передачи ведущая предложила России войти в Украину, чтобы успокоить обе стороны конфликта", - отмечает НСЭСМИ.

По мнению ведомства, таким образом в содержании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ. Констатировав нарушение, НСЭСМИ информирует об этом вещателя и страну, в чьей юрисдикции находится телеканал, а также Еврокомиссию. В случае, если в течение года будет констатировано еще одно нарушение, совет будет вправе принять решение на время ограничить трансляцию телеканала на территории Латвии.

"У нас нет сомнений, что в этом случае речь шла о разжигании ненависти и нарушении закона. К тому же стоит особо отметить, что разжиганием ненависти занимались не только гости, но и ведущая передачи Ольга Скабеева, что означает, что нарушение было сделано осознанно. Поэтому мы начали процедуру ограничения "Россия-РТР" и, если в течение ближайшего года мы констатируем еще одно нарушение, ретрансляция телеканала на территории Латвии будет ограничена. Подобного рода деятельность неприемлема на территории Латвии, и это четкий сигнал "Россия-РТР" и другим программам, которые могут захотеть нарушить закон", - указал председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

Это не первые попытки НСЭСМИ ограничить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. В 2014 году совет запретил ретрансляцию этого телеканала на три месяца, решив, что в его передачах распространялась информация, якобы содержавшая признаки "военной пропаганды". В 2016 году ведомство запретило ретрансляцию и распространение телепрограмм "Россия-РТР" уже в течение шести месяцев, увидев в содержании телеканала признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды. В 2019 году решением совета ретрансляция телеканала "Россия-РТР" была приостановлена на три месяца тоже якобы за разжигание ненависти.