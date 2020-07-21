Воронежские власти планируют открыть для туристов дворец Ольденбургских в конце 2021 года

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Открытие для туристов дворца Ольденбурских в селе Рамонь Воронежской области, до революции принадлежавшего внучке императора Николая I и племяннице Александра II Евгении Ольденбургской, планируется в конце 2021 года. К этому сроку власти региона планируют завершить реставрацию первого этажа дворца, сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области после рабочей поездки губернатора Александра Гусева в реставрируемый Дворец Ольденбургских.

"В 2021 году должна закончиться реставрация первого этажа дворца, и он полностью откроется для посетителей. После 2022 года в планах значатся реконструкция фасада дворца и завершение работ в нижнем парке. Реконструкция дворцового комплекса Ольденбургских в ближайшие два года ориентировочно оценивается в 300 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

Историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских" расположен в Рамони Рамонского района Воронежской области, реконструкция усадьбы началась в 2010 году. Как уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области, в 2013 году по проекту французского архитектора Оливье Даме был реконструирован верхний парк комплекса, через два года состоялось открытие отреставрированного здания свитского корпуса, затем во дворце отремонтировали кровлю, подвальные помещения и провели другие работы. Власти региона рассчитывают, что дворец Ольденбургских станет важнейшей частью туристических маршрутов области, в том числе маршрутов выходного дня для жителей соседних регионов, Москвы и Московской области.

О комплексе Ольденбургских в Рамони

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони до революции принадлежал Евгении Ольденбургской, внучке Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает дворец в английском стиле, в нем три этажа, сохранились некоторые подлинные интерьеры, а также здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2014 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", в котором первую экспозицию посвятили 100-летию приезда в Воронеж императора Николая II с дочерьми, позже в нем был разработан тематический маршрут к 405-летию коронации династии Романовых. Ежегодно комплекс принимал более 40 тыс. туристов.