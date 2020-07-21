На участие в форуме "Машук-2020" подано более 4,5 тыс. заявок

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Регистрация участников Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук 2020" завершилась, на 3 тыс. мест подано более 4,5 тыс. заявок, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе форума.

"21 июля завершилась регистрация участников Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук 2020". За три недели на 3 000 мест на "Машуке" было подано 4 534 заявки: таким образом, итоговый конкурс составит 1,511 человека на место", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самой популярной среди молодежи стала I смена "Глобальные вызовы": было подано 1 688 заявок с конкурсом 1,688 человека на место. Самыми активными регионами в заявочной кампании стали Ставропольский край (1 155 заявок, конкурс 1,54 человека на место), Республика Дагестан (583 заявки, конкурс 1,041 человека на место), Кабардино-Балкарская Республика (500 заявок, конкурс 1,666 человека на место) и Чеченская Республика (484 заявки, конкурс 1,688 человека на место).

Кроме того, отмечается, что в этом году в связи с проведением форума в режиме онлайн особенно большое количество заявок было подано из регионов Российской Федерации, не входящих в СКФО, - 888 представителей молодежи изъявили желание поучаствовать в "Машуке", конкурс среди них составит 2,96 человека на место.

"Аудитория "Машука" не будет ограничена 3 000 участников: каждый желающий в любой точке мира сможет посмотреть церемонии открытия и закрытия, многие мероприятия и встречи в онлайн-формате. На протяжении всего форума всем участникам будут присуждаться баллы за активность. По итогам рейтинга трех смен будут отобраны 300 человек, которых пригласят на IV офлайн-смену, которая состоится в сентябре на Комсомольской поляне в Пятигорске", - говорится в сообщении.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.