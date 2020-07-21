В Ивановской области 27 июля начнется детская летняя оздоровительная кампания

ТАСС, 21 июля. Стационарные детские оздоровительные лагеря, закрытые в Ивановской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, откроются с 27 июля при условии 50%-й наполняемости. Об этом в ходе брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник.

"Сегодня решением оперативного штаба определена дата начала летней оздоровительной кампании - это 27 июля, с понедельника. Официально деятельность стационарных организаций, которые оказывают услуги оздоровления детей, будет разрешена. [Условие] - 50%-я наполняемость от проектной мощности [лагеря]", - сказал он.

Запланировали всего одну смену, уточнил Колесник. А при ее проведении остается запрет на массовые мероприятия в помещениях - их можно организовывать только на открытом воздухе. При этом палаточные, пришкольные, лагеря дневного пребывания в этой летней кампании не будут участвовать.

"Дети и персонал будут заезжать одновременно и на протяжении всей смены будут оставаться внутри лагеря. Если по каким-то обстоятельствам кто-то покидает территорию лагеря, обратно вернуться он уже не сможет. Запрещены любые мероприятия с участием людей извне, в том числе посещение родителей", - подчеркнул Колесник.

Персонал лагерей перед заездом пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

О ситуации в регионе

К 21 июля в Ивановской области выявили 6 059 заразившихся. По данным оперативного штаба региона, выздоровели 4 387 человек, умерли 65.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.