{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Самарской области разрешили работу музеев и проведение спортивных соревнований

Также возобновляет работу Самарский зоологический парк

ТАСС, 21 июля. Власти Самарской области сняли некоторые ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В регионе разрешили работу музеев и проведение спортивных мероприятий, сообщается в постановлении, предоставленном ТАСС пресс-службой правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно постановлению, возобновляют работу музеи и Самарский зоологический парк при условии организации самостоятельного посещения или в составе экскурсионной группы не более 10 человек. Также возобновляют работу объекты физкультуры и спорта, вновь разрешено проведение спортивных состязаний с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости сооружения.

В Самарской области всего выявлено 6 437 случаев коронавируса, выздоровел 4 061 человек.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
КБР готова к третьему этапу снятия режима ограничений по коронавирусу
Правительством республики предлагается разрешить функционирование в полном объеме всех образовательных учреждений, предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиниц и мест отдыха
Читать полностью