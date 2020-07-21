В Самарской области разрешили работу музеев и проведение спортивных соревнований

ТАСС, 21 июля. Власти Самарской области сняли некоторые ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В регионе разрешили работу музеев и проведение спортивных мероприятий, сообщается в постановлении, предоставленном ТАСС пресс-службой правительства региона.

Согласно постановлению, возобновляют работу музеи и Самарский зоологический парк при условии организации самостоятельного посещения или в составе экскурсионной группы не более 10 человек. Также возобновляют работу объекты физкультуры и спорта, вновь разрешено проведение спортивных состязаний с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости сооружения.

В Самарской области всего выявлено 6 437 случаев коронавируса, выздоровел 4 061 человек.