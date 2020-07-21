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Суд в Петербурге опроверг публикацию Мадонны в Twitter о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна рассказала, что ее оштрафовали на $1 млн за поддержку сексуальных меньшинств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга не назначал штраф всемирно известной певице Мадонне в размере $1 млн, или 333 млн рублей, за высказанную ею поддержку в адрес сексуальных меньшинств на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС во вторник в объединенной пресс-службе судов.

В Twitter Мадонны 20 июля появилась запись о том, что она была оштрафована на $1 млн за поддержку сексуальных меньшинств в речи, произнесенной ею на концерте в Санкт-Петербурге, состоявшемся в августе 2012 года. "Я так и не выплатила его (штраф - прим. ТАСС)", - отметила Мадонна в сообщении, опубликованном накануне. Она также разместила соответствующий фрагмент видеозаписи с того выступления.

"В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистам к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.

Девять истцов в 2012 году планировали взыскать с исполнительницы 333 млн рублей в качестве возмещения морального вреда от ее концерта. Судебное разбирательство проходило без участия адвокатов певицы. Стороны признавали, что не уверены, что Мадонна осведомлена об иске.

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