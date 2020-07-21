В Ялте готовы принять сносимые в США памятники президентам и русским деятелям

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Ялты готовы принять, установить и обеспечить надлежащий уход за сносимыми в США памятниками президентам этой страны, а также российским деятелям, сообщил ТАСС во вторник глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Ранее во вторник в соцсетях разместили видео, где Имгрунт обратился к президенту США Дональду Трампу с готовностью принять сносимые бюсты и памятники президентам США, а также российским деятелям, в частности Александру Баранову - правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков, статую которого решено убрать из центрального парка американского города Ситка (штат Аляска) и переместить в музей.

"Да, действительно мы готовы принять памятники, установить их и обеспечить надлежащий уход", - сообщил Имгрунт, отвечая на вопрос, обращался ли он с подобным видеообращением к президенту США.

По его словам, власти города готовы принять такие памятники и установить их в Ялте на улице, носящей имя 32-го президента США Франклина Рузвельта, рядом с его бюстом. Рузвельт посещал Ялту, где принимал участие в совещании глав государств Антигитлеровской коалиции с Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем в феврале 1945 года, которое вошло в историю как Ялтинская (Крымская) конференция. Улица, которая в наши дни единственная на всем постсоветском пространстве носит имя Рузвельта, стала одной из первых улиц в Ялте. Имя Рузвельта было присвоено ей 31 марта 1960 года.

Новая волна протестов с требованием убрать памятники некоторым политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), при задержании которого полицейские использовали удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.

В некоторых случаях вандалы портили монументы видным руководителям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленде (штат Орегон).